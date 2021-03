Le restrizioni sanitarie stanno rallentando o addirittura paralizzando le attività di studenti e ricercatori in Svizzera. L’Unione Svizzera degli e delle universitari-e (USU), il Sindacato dei servizi pubblici (VPOD-SSP) e Actionuni, associazione che rappresenta i giovani ricercatori, chiedono un prolungamento dei periodi di studio e contratti a tempo determinato.

Le restrizioni sanitarie significano la chiusura di archivi, restrizioni d’accesso a biblioteche e laboratori, limitazioni ai contatti, cancellazione di conferenze, divieto di alcuni viaggi internazionali, o ancora la riduzione o scomparsa della supervisione. «In queste condizioni, il lavoro accademico è largamente ostacolato, se non completamente bloccato», affermano le tre organizzazioni in una nota odierna.

È molto difficile per gli studenti completare i loro lavori in tempo e per i ricercatori prima della fine del contratto, sottolineano le tre organizzazioni.