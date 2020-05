(Aggiornato alle 10.46) Dopo il passaggio stamane al Consiglio degli Stati, rimangono ancora due divergenze in merito al piano da 57 miliardi per venire in aiuto all’economia duramente toccata dalla crisi legata al coronavirus. Riguardano turismo e pigioni commerciali.

«È importante mantenere il sostegno a 67 milioni a Svizzero turismo, questi fondi sono importanti per le regioni e le destinazioni turistiche», ha sostenuto il relatore commissionale Peter Hegglin (PPD/ZG). Ieri il Nazionale ha deciso di sbloccare solo 40 milioni per finanziare una campagna di marketing per il periodo 2020-2022. La Camera del popolo ha bocciato i 27 milioni destinati a compensare con un versamento unico a fondo perso i contributi annui che i diversi fornitori di servizi (partner regionali, alberghi, impianti di risalita, ecc.) che non sono in grado di garantirli a causa delle attuali difficoltà del settore.

«Tra questi fornitori ci sono anche grandi banche o multinazionali come Redbull, che non hanno affatto problemi finanziari», ha precisato oggi Hansjörg Knecht (UDC/AG) invitando i colleghi a seguire il Nazionale. «Vero, ma oggi anche queste società hanno altre priorità. La conseguenza? Meno fondi per le destinazioni turistiche in un momento in cui ne hanno disperato bisogno», ha replicato Beat Rieder (PPD/VS). Al voto il plenum ha sostenuto la variante di 67 milioni con 30 voti contro 12 e una astensione.

Pigioni commerciali

Con 21 voti contro 20 e 2 astenuti, i «senatori» hanno deciso di mantenere anche la divergenza concernente gli aiuti per pagare le pigioni commerciali: con 21 voti contro 20 e 2 astenuti ha però deciso di ridurlo da 50 a 20 milioni di franchi. Inutile l’obiezione del ministro delle finanze Ueli Maurer secondo cui non ci sono le basi legali.

Aviazione

La Camera dei cantoni si è invece allineata a quella del popolo concernente le condizioni che il settore dell’aviazione deve rispettare per ottenere aiuti dalla Confederazione. Swiss e Edelweiss dovranno così rimborsare alle agenzie di viaggio entro il 30 settembre gli anticipi versati da queste ultime per i voli non avvenuti.

Il cosiddetto primo supplemento al preventivo 2020 della Confederazione torna così al Consiglio nazionale. Se ne occuperà nel pomeriggio.

Due mozioni respinte

Diversamente dal Consiglio nazionale, gli Stati hanno respinto oggi una mozione che chiedeva di estendere la durata dei crediti COVID-19 concessi alle imprese a un massimo di otto anni (da 5) e un’altra mozione che domandava che il tasso d’interesse dello 0,0% venisse mantenuto anche dopo il primo anno dalla concessione del prestito.

Ieri, nella discussione sulla prima aggiunta al preventivo 2020, due testi simili erano già stati respinti dal Parlamento.

Stando al relatore della commissione, il Consigliere agli Stati Christian Levrat (PS/FR), il problema sollevato dalle due mozioni verrà affrontato in autunno, quando l’ordinanza urgente del Consiglio federale sui crediti COVID-19 verrà trasposta nel diritto ordinario, così come prevede la legge.

Anche il Consiglio federale chiedeva la bocciatura dei due atti parlamentari.

Trasporti pubblici da sostenere

Colpito duramente dalla pandemia di coronavirus, anche il settore dei trasporti pubblici va sostenuto dalla Confederazione. È l’opinione del Consiglio degli Stati che, dopo il Nazionale, ha adottato oggi una mozione in tal senso per 35 voti a 6.

Secondo la maggioranza del plenum, per le aziende i costi complessivi d’esercizio sono rimasti praticamente invariati, e ciò malgrado il numero di utenti sia calato dell’80-90%. Le perdite finanziarie ammontano così a centinaia di milioni di franchi.

Anche quando i mezzi pubblici torneranno a viaggiare a pieno regime, la ripresa da parte dell’utenza sarà debole e le perdite finanziarie del settore continueranno ad aumentare. Occorre quindi correre in suo aiuto. Sia la Confederazione, le compagnie di trasporto che i Cantoni dovranno sostenere parte delle perdite.

Nel suo breve intervento, la consigliera federale Simonetta Sommaruga ha ricordato che il governo ha già previsto di analizzare i costi non coperti risultanti dalle perdite di entrate. La mozione è quindi inutile.

L’esecutivo, ha aggiunto invano la ministra dei trasporti, intende elaborare un quadro d’insieme del settore in collaborazione con le imprese interessate e con i Cantoni per poi studiare eventuali proposte d’intervento.

