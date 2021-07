C&A sta ampliando la sua collaborazione con Zalando. Si tratta di un allargamento deciso per la Svizzera, con l’obiettivo di diffondere maggiormente l’offerta, dopo i riscontri positivi avuti dal lancio in Germania lo scorso febbraio.

«Zalando è una piattaforma frequentata da consumatori moderni, orientati alla moda e alla sostenibilità ed è quindi una misura perfetta per noi», dice Jean-Luc Battaglia, direttore di C&A per Svizzera e Italia. L'azienda continua a concentrarsi sulla vendita al dettaglio offline, ma vuole soddisfare le esigenze di tutti i gruppi di clienti.

Offrendo una moda più sostenibile come le collezioni cradle-to-cradle, C&A sta inoltre sottolineando il suo impegno verso i suoi obiettivi di sostenibilità. Materiali più sostenibili, una produzione rispettosa delle risorse con considerazione per il benessere degli animali e il trattamento rispettoso delle persone.

L'azienda vede un grande potenziale per la Svizzera in questa partnership. «Con Zalando, abbiamo un partner che tutti gli svizzeri conoscono e che lavora nella nostra stessa direzione per rendere lo shopping sostenibile migliore e più facile», conclude Jean-Luc Battaglia.