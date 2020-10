È scaduto venerdì il termine per la presentazione delle candidature alla successione di Michael Lauber alla testa del Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Non si sa ancora quanti candidati si siano effettivamente annunciati. Bocche cucite dalla Commissione giudiziaria (CG) delle Camere federali, mentre il procuratore generale ginevrino Olivier Journot ha confermato a Le Temps di aver depositato la sua candidatura.

Tra le condizioni richieste v’è una laurea in diritto e tra quelle auspicate «una patente di avvocato e un dottorato», nonché padroneggiare almeno due lingue nazionali. Il nuovo procuratore della Confederazione dovrebbe inoltre avere un’esperienza professionale pluriennale in un incarico simile e fondate conoscenze in materia di perseguimento penale.

Quest’ultimo ha annunciato le sue dimissioni per il 31 gennaio 2021, ma in pratica ha lasciato il posto già lo scorso 31 agosto in seguito alle polemiche suscitate dalla vicenda dei suoi incontri informali, non verbalizzati, con il presidente della FIFA Gianni Infantino.