È probabilmente uno degli eventi più tristi nella storia dello zoo zurighese. L’uccisione di una donna, una collaboratrice della struttura attaccata da una tigre siberiana, sabato pomeriggio, ha lasciato molti senza parole, ma ha anche scatenato innumerevoli reazioni sui social: in particolare in molti si sono immediatamente mobilitati chiedendo che l’animale non venisse soppresso. Ed è proprio in questa direzione che è andata la decisione dei vertici della struttura, che ha sostenuto che l’animale stesse difendendo il suo territorio.

È però bastato poco tempo perché la notizia venisse smentita da alcuni media in Svizzera interna: le fotografie pubblicate non hanno nulla a che vedere con Zurigo. Si tratta invece dell’attacco a una guardiana dello zoo di Kaliningrad in Russia, avvenuto nel novembre del 2017. In quest’occasione tuttavia la donna se l’è cavata grazie all’intervento di alcuni visitatori che hanno iniziato a lanciare oggetti vari, tra cui pietre e un tavolo, in direzione dell’animale. La tigre si era distratta abbastanza a lungo da permettere alla donna di fuggire. Anche in questo caso lo zoo aveva deciso di lasciare in vita la tigre, sostenendo che, come animale selvatico, stesse difendendo il suo territorio.