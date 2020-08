La Svizzera quindi ha il suo vaccino contro il coronavirus? La domanda, per quanto lecita, sull’onda lunga delle notizie diramate ieri dall’Ufficio federale della sanità pubblica, non è corretta. Innanzitutto perché un vaccino già fatto e finito e sperimentato, quindi già sul mercato, ancora non c’è. E poi perché il primo vaccino a sfondare il muro delle sperimentazioni per rendersi disponibile alle masse - sempre che davvero un candidato vaccino dovesse farcela ad arrivare sin lì - non per forza sarà quello in questione. E infine, a ben guardare, questo non è neppure un vaccino targato esclusivamente «CH». È vero, il principio attivo del preparato è prodotto dal gruppo basilese Lonza, ma Moderna Therapeutics è un’azienda statunitense. Resta il fatto che la Confederazione ha stipulato un contratto...