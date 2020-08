Swiss rafforza le misure di protezione a bordo dei suoi aerei. Dal primo di settembre, non solo le mascherine saranno obbligatorie, ma le eccezioni per non indossarle saranno ridotte al minimo.

Finora bastava un attestato medico non ufficiale per non portare la mascherina durante i voli della compagnia aerea elvetica. Da settimana prossima, Swiss si adegua alla decisione della casa madre Lufthansa, secondo la quale occorrerà presentare un formulario ufficiale per non indossarla.