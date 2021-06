Alain Cocq, 58enne francese malato incurabile protagonista nel 2020 di due scioperi delle cure e della fame per chiedere il diritto all’eutanasia, è morto questa mattina a Berna per suicidio assistito. Lo ha annunciato il suo entourage, stando a quanto riferisce l’agenzia di stampa francese Afp.

«Tengo ad informarvi, con la presente - ha lasciato scritto Cocq in una lettera aperta indirizzata al presidente della Repubblica, al governo e ai parlamentari - del mio decesso nella dignità, nel quadro di una procedura di suicidio assistito in Svizzera».

Cocq abitava a Digione ed era affetto da anni da una grave malattia, incurabile e degenerativa, che lo costringeva all’immobilità a letto. Si era anche rivolto al presidente francese Emmanuel Macron chiedendo di autorizzare i medici a somministrargli un barbiturico che - aveva detto - gli avrebbe permesso di «partire in pace». Confrontato con un rifiuto, aveva avviato due scioperi della fame, interrotti per dolori insostenibili. Aveva quindi annunciato l’intenzione di recarsi in Svizzera per procedere al suicidio assistito.