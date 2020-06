Gli attivisti per il clima - che, negli ultimi tempi dalle piazze si sono dovuti spostare sulla Rete e sui balconi- stanno aspettando da tempo questo momento. La legge sul CO2 torna al Nazionale. La Camera inizierà a trattare il dossier domani, martedì 9 giugno. E sembrerebbe che questa volta le cose si metteranno meglio per chi ha a cuore la questione ambientalista. A dirlo è anche la deputata verde Greta Gysin: «La proposta degli Stati e della Commissione dell’ambiente del Nazionale saranno verosimilmente accettati. Si tratta di un passo nella giusta direzione, un primo piano per raggiungere gli obiettivi posti dall’Accordo di Parigi». Accordo nell’ambito del quale la Svizzera si è impegnata a ridurre entro il 2030 le emissioni di gas serra della metà rispetto al livello del 1990. La nuova Commissione del Nazionale ha approvato il progetto allineandosi alle decisioni del Consiglio degli Stati per quanto concerne per esempio l’obbligo per l’edilizia di limitare nella misura massima consentita dalla tecnica le emissioni; i requisiti per i veicoli; la tassa d’incentivazione sui biglietti aerei (tra 30 e 120 franchi a passeggero, a seconda della distanza percorsa e della classe di viaggio) e il Fondo per il clima, attraverso il quale promuovere un’ampia gamma di provvedimenti.

Innovazione e economia

«Si tratta di un primo passo, ma è chiaro che poi il lavoro non sarà finito una volta terminata la revisione della legge. Gli strumenti previsti non bastano per raggiungere l’obiettivo che la Svizzera si è posta». Per l’ecologista per risolvere un problema globale bisogna pensare a soluzioni internazionali. La nuova legge presenta anche delle lacune: «Ad esempio nell’ambito degli investimenti finanziari, dove praticamente non si interviene. Si tratta di un’occasione persa poiché la Svizzera avrebbe un grande potere in questo settore. Se non intervenendo presso le banche private, per lo meno agendo nell’ambito della Banca nazionale». La pandemia e l’attuale crisi economica, secondo Gysin, non influiranno troppo sul disegno di legge. «Anche perché l’argomento di chi, durante la sessione straordinaria, non ha voluto legare agli aiuti per le compagnie aeree delle condizioni in ambito ambientale, era che quel dibattito non era il palcoscenico giusto e che lo sarebbe stato invece quello della revisione della Legge sul CO2. Quindi mi aspetto che adesso si faccia quanto detto». D’altronde la svolta climatica porta delle opportunità economiche. «L’innovazione e in generale la green economy in ogni caso stanno arrivando. La Svizzera potrebbe assumere un ruolo di leader».

La minaccia di referendum

Considerazioni non troppo lontane giungono anche da Piero Marchesi: «Bisogna investire nell’innovazione e nella tecnologia». Per il consigliere nazionale UDC questi sono strumenti utili a ecologia e a popolazione: «Aumentano la qualità di vita». Al contrario dell’incremento dei costi che viene proposto. «In questa situazione di crisi si penalizzano ancor più aziende e cittadini. All’orizzonte abbiamo almeno altri cinque anni di crisi. Più costi significa ridurre il potere d’acquisto. Per cercare di migliorare le cose bisognerebbe cominciare a limitare l’immigrazione». Più persone in Svizzera portano a più consumi e inquinamento, sottolinea il deputato. Secondo esperti però il peggioramento delle condizioni climatiche favoreggia la migrazione, facciamo notare. La causa dell’immigrazione di massa in Svizzera proviene dalla libera circolazione, replica Marchesi. E pensando ai Paesi in via di sviluppo «le nuove tecnologie potrebbero essere un buon vettore d’esportazione che poterebbe aiutare a diminuire il problema climatico all’estero e sostenere l’economia elvetica». Dovesse succedere quello che tutti a Berna si aspettano, ovvero il licenziamento di una nuova legge sul CO2 così come proposta dagli Stati e dalla Commissione del Nazionale, è quasi certo che l’UDC lancerà un referendum. E attualmente, conferma anche Marchesi, «è difficile pensare a uno stravolgimento delle cose in Parlamento».

«Costi sostenibili»

Per il Partito liberale radicale – come si legge in un comunicato – la crisi legata alla COVID-19 non cambia nulla rispetto alla responsabilità di salvaguardare l’ambiente. Il partito intende sostenere la legge così come passata agli Stati, ci conferma anche Rocco Cattaneo. L’anno scorso, la base del partito l’ha reso chiaro: la questione climatica va affrontata.

Per il deputato liberale la nuova legge influenzerà le future scelte dei cittadini. Industria, edilizia, automobilisti, viaggiatori e consumatori in generale saranno incentivati a inquinare meno. «Una gran parte dei piccoli spostamenti in Ticino sono fatti in auto, inveceche a piedi o in bici. La nuova legge deve puntare far a pensare alle proprie scelte individuali» afferma Cattaneo. Il cambio costerà qualcosa: ad esempio è previsto un aumento del prezzo della benzina, con un supplemento sui carburanti al massimo di 10 centesimi al litro fino al 2024 e al massimo 12 al litro dal 2025. «Il costo fa paura, ma non dobbiamo scordarci che per la benzina si tratta di aumenti massimi, quindi non è detto si arrivi a 10 e 12 centesimi». E riguardo ai voli «dobbiamo ricordarci che fino a qualche anno fa non c’erano biglietti per voli intercontinentali per meno di mille franchi. La nuova tassa è sostenibile con le offerte di oggi low cost».

