Sul fondo del Lago dei Quattro Cantoni con un sommergibile

Dalla fine dell’anno un sommergibile rinnovato sarà a disposizione di chi volesse «visitare» le profondità del Lago dei Quattro Cantoni a Lucerna. Il P-63 è l’unica imbarcazione di questo tipo in Svizzera con licenza per il trasporto di passeggeri. Il biglietto per l’immersione costa 490 franchi a persona.