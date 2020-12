I disabili in Svizzera sono globalmente ben integrati sul mercato del lavoro, ma sono più spesso vittime di discriminazione e violenza. Gli abusi non riguardano necessariamente l’handicap di cui sono portatori.

Lo indica oggi, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, l’Ufficio federale di statistica (UST) in una pubblicazione volta a verificare in quale misura per queste persone siano realizzate le pari opportunità.