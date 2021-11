La stazione sciistica transfrontaliera di Samnaun/Ischgl è la prima in Svizzera a introdurre l’obbligo del certificato «guarito o vaccinato». Samnaun (GR) si adegua così alle prescrizioni della vicina Austria.

Da alcuni giorni l’amministrazione dello Stato confinante austriaco ha introdotto la regola del «2G» - vaccinato o guarito - anche per le stazioni sciistiche.

Facendo riferimento alle notizie odierne apparse sulla Südostschweiz e sul portale nau.ch, il direttore degli impianti di risalita di Samnaun Mario Jenal ha confermato oggi a Keystone-ATS che per la «Silvretta Ski Arena», gestita congiuntamente con l’austriaca Ischgl, è stato deciso di uniformare le regole, e di adeguarsi quindi a quelle austriache.

«Per l’ospite non ci deve essere confusione», ha spiegato Jenal. Da parte sua auspica che gli ospiti possano capire le interrelazioni e le codipendenze all’interno del comprensorio sciistico transfrontaliero, e che abbiano perciò la necessaria comprensione.

Samnaun offre però un’alternativa agli appassionati dello sci alpino che non sono né guariti né vaccinati: un biglietto valvole solo per la parte grigionese del comprensorio sciistico, un’area che corrisponde a circa un terzo dell’intera «Silvretta Ski Arena». Sarà tuttavia richiesto un certificato COVID-19 e varrà con ciò la regola «3G»: vaccinato, guarito, testato. Jenal ha precisato inoltre che anche i controlli per i ristoranti saranno gestiti direttamente all’entrata della stazione sciistica.