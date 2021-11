Ha fatto molto discutere nei giorni scorsi la domanda posta sulla scheda di voto in merito alla revisione della Legge COVID-19, sottoposta al verdetto delle urne il prossimo 28 novembre. Nel riassumere i principali contenuti delle modifiche, il certificato sanitario, il tema maggiormente discusso durante la campagna, non è infatti menzionato.

Secondo gli Amici della Costituzione, una delle associazioni promotrici del referendum, si tratta di «un tentativo spudorato di ingannare il Sovrano». «La posta in gioco reale e concreta del voto è completamente dissimulata».

In un comunicato pubblicato lunedì, l’associazione dice di aver sporto denuncia presso la Cancelleria federale. Quest’ultima, riferiscono gli Amici della Costituzione, afferma che la denominazione è stata decisa dal Parlamento e che non può essere modificata. Per l’associazione è chiaro: questa presentazione ha il solo scopo di influenzare il risultato della votazione.