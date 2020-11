Mascherina sì o no? E dove? La Svizzera è arrivata tardi a imporne l’uso in determinati spazi, anche all’aperto. Avesse deciso con anticipo, oggi la diffusione del virus sarebbe molto diversa? Cerchiamo risposte nella scienza e nella realtà.

Sono fondate le severe critiche rivolte all’autorità federale per non aver adottato misure di contenimento del virus più severe prima del 28 ottobre? Ci riferiamo in particolare all’obbligo della mascherina. Per molte persone questo è uno strumento che ci avrebbe potuto salvare dalla seconda ondata, ciò che non sarebbe avvenuto proprio perché Berna non ne ha decretato per tempo l’obbligo generalizzato. Sappiamo bene che quello della mascherina è un terreno minato, anche perché le indicazioni iniziali degli esperti e delle stesse autorità non erano state...