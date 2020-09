Sunrise non ha violato il contratto firmato con Salt per la creazione di una joint venture attiva nella diffusione della fibra ottica in Svizzera. Lunedì, dopo aver ascoltato entrambe le parti, il Tribunale del commercio del canton Zurigo ha confermato la sua decisione della scorsa settimana di respingere l’azione legale della compagnia vodese Salt contro la concorrente zurighese.