Sunrise UPC si associa a CH Media nel campo della televisione on demand, integrando il servizio Oneplus dell’editore argoviese alla sua offerta dalla prossima estate. L’operatore acquisirà una partecipazione del 20% nella filiale CH Media TV. I termini finanziari della transazione non sono stati rivelati nel comunicato stampa congiunto diramato oggi. Roger Elsener, attualmente capo dell’intrattenimento di CH Media, assumerà la gestione della joint venture. Il consiglio di amministrazione è attualmente in fase di formazione.