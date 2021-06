Sunrise UPC sarà il nuovo sponsor principale di Swiss-Ski, la federazione svizzera di sci. L’operatore di telecomunicazioni succede in questa veste a Swisscom, che ieri aveva annunciato la futura fine della sua collaborazione.

Il nuovo partenariato prenderà il via nella stagione 2022/2023 e dovrebbe durare almeno dieci anni, affermano in un comunicato congiunto Sunrise UPC e l’organizzazione sportiva. «Il nuovo partner principale offre alla federazione degli sport invernali svizzeri un pacchetto completo di ampia portata, garantendo una grande sicurezza di progettazione grazie all’impegno previsto per un periodo molto lungo», si legge nella nota.