Un 24.enne è stato fermato ieri pomeriggio nei pressi di Stein (AR) mentre viaggiava a 168 km/h invece degli 80 permessi. La polizia lo ha bloccato dopo che aveva sorpassato quattro vetture in un colpo solo. Non ha potuto sequestrare la sua patente perché non l’aveva. Ha invece confiscato il veicolo e denunciato il ragazzo, riferisce in una nota odierna.