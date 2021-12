Il Politecnico di Zurigo (ETHZ) e l’Istituto WSL hanno realizzato un drone che si arrampica sugli alberi per osservare, per un lungo periodo, ciò che accade nelle chiome utilizzando telecamere, sensori e microfoni.

Con questo dispositivo sarà possibile comprendere meglio la vita nelle cime degli alberi, si legge in una nota odierna dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL). Le informazioni raccolte potranno essere utili per adottare misure di protezione e prendere per esempio decisioni nel campo della silvicoltura.