In futuro, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) pubblicherà sul proprio sito web anche le informazioni sul comportamento di voto della Svizzera in seno alle organizzazioni dell’ONU, riconoscendo in questo modo il crescente bisogno di trasparenza da parte del Parlamento e dell’opinione pubblica. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, adottando un rapporto in risposta a un postulato del Nazionale.