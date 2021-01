Moderna ha avvertito la Svizzera che le sue consegne del vaccino COVID-19 sarebbero state ritardate. Il deficit di fornitura in febbraio, è stato spiegato, verrà compensato in marzo. Lo riporta l’agenzia Reuters, specificando che i problemi di Moderna seguono quelli di approvvigionamento degli altri vaccini: da AstraZeneca a Pfizer. La Svizzera finora ha ricevuto 531.600 vaccini combinati fra Moderna e Pfizer, ma si aspetta che i requisiti contrattuali vengano rispettati. L’obiettivo di ottenere 1 milioni di dosi a febbraio, visti i ritardi annunciati da Moderna, potrebbe però essere mancato. I ritardi di Moderna erano stati svelati dal Blick, secondo cui una spedizione di 300 mila dosi prevista per il 1. febbraio sarebbe in realtà inferiore. Alcuni cantoni avevano già ricevuto dosi inferiori di vaccino Pfizer. Il che ha portato ad una modifica in corsa della campagna di vaccinazione. Con 8,6 milioni di persone, la Svizzera spera di vaccinare tutti coloro che desiderano farlo entro l’estate. La casa farmaceutica svizzera Lonza, che produce gli ingredienti per il vaccino mRNA di Moderna, ha detto mercoledì che potrebbero volerci «un paio di mesi» prima che i nuovi impianti svizzeri dedicati alla produzione delle iniezioni siano a «velocità di crociera».