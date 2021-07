Ancora massima allerta stamattina anche per l’Aare a Thun, mentre a Berna è stata ridotta al grado 4. Il livello del fiume resta comunque ancora alto, hanno scritto i servizi di soccorso su Twitter, mentre il responsabile comunale per la sicurezza, l’ambiente e l’energia Reto Nause ha cinguettato che il peggio sembra essere passato, sempre che non si verifichino più altri intensi temporali locali.

Il servizio del Canton Berna addetto alla regolazione ha avanzato la richiesta di aumentare nei prossimi giorni la portata dell’Aare in uscita dal lago di Bienne presso la diga di Port. Il regolamento di regolazione per la seconda correzione delle acque del Giura limita la portata in uscita dal lago di Bienne a un massimo di 650m3 al secondo. L’UFAM e i Cantoni rivieraschi a monte (Berna, Neuchâtel, Vaud e Friburgo) e i Cantoni di Soletta e Argovia attraversati dall’Aare a valle del lago si sono accordati per aumentare temporaneamente la portata massima presso la diga di Port a 750 m3 al secondo. In questo modo, i livelli dei laghi di Bienne, Neuchâtel e Morat saranno abbassati il più rapidamente possibile per aumentare la sicurezza dei residenti e per fare spazio ad altre precipitazioni. Questo significa che la portata dell’Aare a valle del lago di Bienne rimarrà molto alta nelle prossime settimane. La prudenza è quindi ancora consigliata nelle vicinanze delle rive del fiume.