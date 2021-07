In Svizzera da fine gennaio sono morte per o con coronavirus 18 persone completamente vaccinate. I contagi sono stati 362 e i ricoveri 86. Si tratta di cifre nella norma, secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

L’UFSP ha confermato oggi a Keystone-ATS tali cifre pubblicate da «20 Minuten». In realtà, probabilmente i dati sono superiori a quanto noto, poiché non è detto che tutti i contagiati siano stati conteggiati. Il tutto rimane però nel tenore previsto.

I vaccini infatti non funzionano al 100%. I prodotti - sia Moderna che Pfizer/Biontech - proteggono circa nell’88% dei casi, con un notevole calo di morti e casi gravi, anche con la variante Delta. Per quest’ultima vi è però ancora un dibattito sulla quota esatta di protezione, anche se è certa la netta diminuzione dei decorsi gravi.

Per quel che riguarda un’eventuale terza dose di vaccino, l’UFSP ha spiegato che contro le attuali versioni del virus sembrano essere sufficienti due iniezioni. Per quest’anno non sono quindi previsti richiami, anche se la situazione viene costantemente monitorata.