A causa della pandemia nel 2020 in Svizzera sono morte l’8,8% di persone in più rispetto all’anno precedente, con gli anziani che, secondo logica, sono stati la categoria più colpita dal fenomeno. La mortalità è così tornata sui livelli del 2014-2015, interrompendo il trend al ribasso che si era soliti osservare di recente.

Prima del coronavirus infatti, la mortalità nella Confederazione era in calo da decenni, sottolinea in un comunicato odierno Unisanté, il centro universitario di medicina generale e sanità pubblica a Losanna, che ha confezionato quest’ultimo studio sul tema. L’incremento del 2020 è stato dunque insolito e riflette l’impatto del Covid-19.

Vi è però da precisare che l’analisi di Unisanté mostra come la sovramortalità sia stata significativa solo sopra i 70 anni per gli uomini e sopra i 75 per le donne. Al di sotto di queste età, i ricercatori romandi non hanno riscontrato alcun aumento degno di nota.