L’applicazione di tracciamento per smartphone SwissCovid può «comunicare» da subito con l’omologa tedesca, denominata Corona-Warn-App. Non è quindi necessario scaricare le due app, specie per chi si reca sovente in Germania o per i numerosi frontalieri che ogni giorno vengono in Svizzera per lavoro.

L’interoperabilità con la Corona-Warn-App tedesca è stata resa possibile da un accordo con l’istituto tedesco Robert Koch al fine di semplificare l’impiego di entrambe le applicazioni ai rispettivi utenti, consentendo lo scambio di informazioni su un eventuale contagio anche a livello transnazionale.

In questo modo, precisa una nota odierna dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) si migliora anche il tracciamento dei contatti internazionale. Di questa interoperabilità traggono beneficio in particolare i circa 60 mila frontalieri tedeschi che giungono ogni giorno in Svizzera, ma è utile anche a tutte le persone che si recano nel Paese limitrofo per altri motivi, per esempio vacanze o visite a familiari.

Finora i frontalieri dovevano installare sul proprio cellulare entrambe le app per poter utilizzare i sistemi di tracciamento di prossimità dei due Paesi e, a seconda del luogo in cui si trovavano, attivare l’una o l’altra: una soluzione quasi impraticabile, ammette l’UFSP. Ora questa doppia installazione non è più necessaria. Inoltre, gli utenti svizzeri vengono informati anche se una persona con cui sono stati in contatto e che impiega l’app tedesca è in seguito risultata positiva al test. Questo scambio di informazioni funziona anche in senso inverso.

