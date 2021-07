1. Come si è arrivati a questa decisione?

La validità del certificato COVID-19 è stata sancita ieri dalla Commissione di Bruxelles che ha stabilito l’equivalenza dei documenti rilasciati dalla Confederazione con i certificati digitali COVID dell’UE. Allo stesso modo, la Svizzera ha deciso di accettare il certificato digitale COVID UE per l’ingresso nel proprio territorio.

2. Come funziona, in concreto, questa equivalenza?

La Svizzera sarà collegata al sistema “gateway UE”, un’infrastruttura digitale che associa tra loro banche dati nazionali contenenti chiavi di firma pubbliche. Questo sistema permette la verifica delle firme digitali contenute nei codici QR dei certificati. Il gateway UE è ospitato nel centro dati della Commissione a Lussemburgo.

3. L’adesione a questa infrastruttura digitale europea mette a rischio la privacy dei cittadini svizzeri?

No, perché i dati personali del titolare del certificato non passano attraverso il gateway, dato che ciò non è necessario per verificare la firma digitale.

4. Il certificato europeo è entrato in vigore il 1. luglio scorso. Come si spiega il ritardo con cui si è giunti all’equivalenza con il certificato svizzero?

La libera circolazione delle persone tra l’UE e la Svizzera si basa su un accordo che non contiene un meccanismo automatico per l’integrazione degli atti dell’Unione. Di conseguenza, la Commissione di Bruxelles ha dovuto adottare una decisione separata, necessaria per fare in modo che i certificati svizzeri COVID-19 potessero essere riconosciuti e accettati nell’Unione.

5. Che cosa potranno fare i cittadini svizzeri in possesso di un certificato COVID-19?

I titolari di un certificato svizzero COVID-19, cioè a dire cittadini confederati, cittadini dell’Unione e cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti in Svizzera, potranno viaggiare all’interno dell’Unione Europea (ma anche in Norvegia e in Islanda) alle stesse condizioni dei titolari di un certificato digitale COVID UE.

6. Qual è il meccanismo di utilizzo del certificato?

Il cittadino in ingresso in un Paese dell’Unione dovrà mostrare alla dogana il certificato COVID-19, in forma cartacea o elettronica. Grazie al codice QR , le autorità di frontiera potranno sapere se la persona è stata vaccinata, si è sottoposta a un test anti-COVID o è guarita dal virus nei 180 giorni precedenti. Oltre al certificato, bisognerà mostrare un documento di identità.

7. Bisognerà scaricare qualche particolare applicazione sul proprio telefonino?

No, è sufficiente mostrare il codice QR (in formato cartaceo o digitale, come detto) e un documento d’identità.

8. Il certificato COVID-19 garantisce la libera circolazione in ogni caso?

No. Benché gli spostamenti nei Paesi UE vengano notevolmente agevolati, rimangono ancora alcuni possibili ostacoli, dal momento che restano in vigore i provvedimenti ad hoc adottati da vari Paesi. In Europa, per esempio, non si è raggiunta un’intesa sulla validità del test PCR. Oltre a ciò, le regole divergono sul momento in cui una persona vaccinata può essere considerata del tutto «sicura». Per viaggiare in alcuni Paesi, inoltre, è anche necessario riempire il formulario denominato «Passenger Locator Form» che consente di rintracciare i viaggiatori. Le informazioni in tal senso sono contenute nel sito Internet https://reopen.europa.eu.

9. Il gateway UE sarà compatibile con altri sistemi sviluppati a livello internazionale?

L’Unione Europea si sta adoperando per garantire la compatibilità dei propri certificati anti-COVID con i sistemi di Paesi non appartenenti all’UE. La proposta delle autorità di Bruxelles è aperta a iniziative globali e tiene conto delle attuali iniziative dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO), volte a stabilire specifiche e orientamenti per l’uso delle tecnologie digitali per documentare lo stato di vaccinazione.

