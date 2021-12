Estensione dell’obbligo del certificato COVID, ma anche 2G per i locali e le manifestazioni. Da lunedì entreranno in vigore i nuovi provvedimenti adottati dal Consiglio federale. Ecco nel dettaglio tutto ciò che serve sapere.

1. Come cambia l’utilizzo del pass COVID?Da lunedì il suo impiego verrà esteso. Il pass che certifica la guarigione, la vaccinazione o un test negativo, sarà obbligatorio per tutte le manifestazioni e le attività sportive e culturali al chiuso. L’eccezione per i gruppi «stabili» fino a 30 persone viene a cadere. Per gli eventi all’aperto, invece, il pass sarà obbligatorio a partire da 300 partecipanti. Il Consiglio federale, considerando le numerose incertezze, non vuole farsi sorprendere: «La situazione è molto seria, vorremmo riuscire a gestirla senza doverci spingere...