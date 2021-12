La variante Omicron corrisponde al 3,6% delle varianti del coronavirus sequenziate o esaminate nei laboratori negli ultimi sette giorni, indica oggi sul suo sito l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). È la prima volta che l’UFSP fornisce le cifre per la nuova variante.

Queste proporzioni devono essere interpretate come punti di riferimento per misurare il progresso della variante Omicron in futuro, ha detto a Keystone-ATS un portavoce dell’UFSP.