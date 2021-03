Il 56% della popolazione adulta in Svizzera è «sicuramente» o «piuttosto» favorevole all’idea di farsi vaccinare contro la COVID. I più critici sono i romandi e i giovani.

Nella fascia di età fra i 18 e i 34 anni è il 48% a volersi fare vaccinare, secondo un’indagine svolta dall’istituto Link e pubblicata oggi dal «Blick». Per la ricerca sono state sentite a inizio marzo 1172 persone.

Fra i 35 e i 50 anni la quota di favorevoli sale al 55%, fino ad arrivare al 73% fra i 51 e i 79 anni. Fra i romandi solamente il 23% vuole farsi vaccinare «sicuramente», dato che sale al 41% in Ticino e al 43% nella Svizzera tedesca.

Un eventuale obbligo di vaccinazione viene visto in generale in maniera critica: il 48% non ne vuole sapere, mentre il 38% è «sicuramente» o «piuttosto» favorevole.