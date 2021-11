Il PLR insiste ancora sull’offensiva vaccinale per uscire dalla pandemia e ricorda l’importanza di rispettare le misure sanitarie, come le regole d’igiene e la distanza sociale.

L’associazione Impiegati Svizzeri in un tweet ha espresso soddisfazione e ritiene preferibile il telelavoro alle misure da adottare nelle aziende. Se non è possibile lavorare da casa, le mascherine devono essere indossate al chiuso quando sono presenti più persone. Inoltre, secondo Impiegati Svizzeri, le aziende dovrebbero offrire test regolari ai dipendenti.

Per Economiesuisse le proposte del Consiglio federale invece si spingono troppo in là. Il governo dovrebbe riconoscere che i datori di lavoro si assumono le loro responsabilità e non emanare nuovi regolamenti. I concetti di protezione nelle aziende funzionano. Non c’è quindi bisogno di nuove misure di Berna riguardanti l’obbligo di indossare una mascherina o di lavorare a casa, afferma Economiesuisse.