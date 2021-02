La scorsa notte è stata in molti luoghi della Svizzera la più fredda di questo inverno. La temperatura più bassa è stata misurata sulla Glattalp (SZ), dove poco prima delle quattro c’erano -44,4 gradi.

Al nord delle Alpi i valori erano molto simili in pianura a quelli della notte fra il 15 e il 16 gennaio, ma ha fatto decisamente più freddo nelle alte valli e nelle conche alpine, ha reso noto MeteoNews.

Anche il Ticino si è svegliato per il secondo giorno consecutivo con temperature sotto lo zero: -6 gradi a Stabio, -3,7 gradi a Cadenazzo, -11,2 gradi a Piotta e -2,9 a Lugano, secondo i dati di MeteoSvizzera.

Nonostante i valori siberiani sulla Glattalp - considerato il luogo più freddo della Svizzera - il record ufficiale di freddo rimane a La Brévine (NE) con -41,8 gradi. Ciò è dovuto al fatto che sulla montagna svittese, a causa della neve abbondante, non è possibile misurare la temperatura a 2 metri dal suolo.

È comunque dal febbraio 2012 che sulla Glattalp non faceva così freddo, scrive MeteoNews. Lo stesso vale per Samedan (GR), dove il termometro è sceso a -30,5 gradi. A Buffalora (GR), sul Passo del Forno, in Val Monastero, c’erano -29,4 gradi.