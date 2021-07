La task force della Confederazione ha messo in guardia oggi da un possibile aumento delle ospedalizzazioni causate dal coronavirus in Svizzera nel prossimo futuro. La ragione è da ricercarsi nella variante Delta, più contagiosa, ormai dominante.

La variante Delta, identificata per la prima volta in India, è fino al 55% più contagiosa rispetto alla variante Alpha, hanno spiegato gli specialisti. Inoltre, il vaccino Pfizer/Biontech contro la nuova mutazione assicura una protezione solamente dell’88% dopo la seconda dose, contro il 93% che si registrava in precedenza.

Da inizio luglio i casi di coronavirus in Svizzera sono raddoppiati ogni settimana. I contagi sono aumentati particolarmente nella fasce di età 26-34 e 16-24, mentre non vi sono variazioni rilevanti per i bambini sotto i 7 anni e per le persone oltre i 65 anni.