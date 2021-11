Pfizer ha inviato a Swissmedic una domanda per l’estensione dell’uso del vaccino anti coronavirus ai bambini nella fascia d’età fra i 5 e gli 11 anni.

Al momento, ricorda l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic in un comunicato odierno, i vaccini anti COVID-19 del tipo mRNA sono autorizzati a partire dai 12 anni. La richiesta di Pfizer/Biontech si basa su studi clinici in corso con più di 4.600 bambini.