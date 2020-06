Dopo la morte di George Floyd, la Svizzera è «preoccupata» per «l’uso sproporzionato della forza» da parte delle forze di sicurezza statunitensi contro gli afroamericani. Oggi all’ONU di Ginevra ha chiesto a tutti gli Stati di proteggere i loro cittadini da tali violenze.

Le recenti manifestazioni negli Stati Uniti e in molti altri Paesi esigono «un rafforzamento del nostro impegno per la protezione dei diritti umani di tutti», e «senza discriminazioni», ha detto un responsabile della missione alle Nazioni Unite di Ginevra durante il dibattito d’urgenza in seno al Consiglio dei diritti umani.