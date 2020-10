La vittima è un missionaria di Basilea, ha precisato il portavoce del DFAE Valentin Clivaz su richiesta dell’agenzia Keystone-ATS. La donna, che da anni lavorava come missionaria a Timbuctù, era stata rapita una seconda volta all’inizio del 2016, dopo che analoga sorte le era toccata nell’aprile del 2012. Le circostanze esatte dell’assassinio non sono ancora chiare.

Le autorità svizzere, sotto la direzione del DFAE, faranno tutto il possibile per accertare le circostanze esatte del crimine e il luogo in cui si trova il corpo della vittima. Berna tenterà in ogni modo di rimpatriarlo, precisa il DFAE, che intende rivolgersi al nuovo governo di transizione del Mali.

In collaborazione con le autorità maliane e con altri partner, Berna ha lavorato negli ultimi quattro anni per fare in modo che la donna venisse rilasciata e potesse ritrovare la sua famiglia, afferma il DFAE, aggiungendo che i membri del Consiglio federale hanno ripetutamente esercitato pressioni sulle autorità maliane per chiederne la liberazione.