Il numero di medici attivi in Svizzera è in aumento, ma la Confederazione diventa ogni anno sempre più dipendente dall’estero. È quanto emerge dalla «Statistica medica 2020» presentata oggi dalla Federazione dei medici svizzeri (FMH).

Lo scorso anno, si contavano sul suolo elvetico 38’502 medici in attività, in aumento dell’1,6% (620 persone) rispetto al 2019, indica oggi in una nota l’organizzazione. In totale, la Svizzera nel 2020 contava 21’594 medici e 16’908 dottoresse in attività. Queste ultime, segnala la FMH, sono destinate ad aumentare nei prossimi anni.