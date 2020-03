Conferenza stampa a Berna, oggi alle 13.30, per un aggiornamento sull’evoluzione della situazione legata al coronavirus in Svizzera. All’incontro con la stampa sono presenti Daniel Koch, capo della Divisione malattie trasmissibili (UFSP), Hans-Peter Lenz, capo del Centro di gestione delle crisi (DFAE), Boris Zürcher, capo della Direzione del lavoro, SECO (DEFR).

«Duemila chiamate solo ieri alla hotline, 3,7 milioni di clic sul sito internet dedicato al coronavirus, ci sono poi 54 casi confermati e 39 che hanno avuto un primo riscontro di laboratorio positivo. Non comunicheremo le cifre cantone per cantone, perché variano troppo rapidamente ma tutti i cantoni sono colpiti. Siamo vicini alla soglia dei 100 contagi», ha detto Koch enunciando i numeri legati al contagio in Svizzera. «Dovremo valutare con l’evolversi della situazione se intraprendere ulteriori misure di contenimento», ha aggiunto.

«Giovani, potete fare molto per contenere la malattia»

Al momento in Svizzera sono piuttosto i giovani ad essere colpiti e sottoposti al test. La Confederazione prevede tuttavia che arriveranno anche casi di anziani toccati dal virus.

«Il problema è serio - ha detto Koch -. Finora non abbiamo casi veramente gravi in Svizzera ma dovremo decidere come trattare i nuovi casi. Le persone più a rischio sono gli anziani e dovremo probabilmente concentrare su di loro le attenzioni dei sanitari». «È quasi inevitabile che anche in Svizzera avremo dei decessi, ma si può influenzarne il numero con il corretto comportamento», ha spiegato Koch. «Cercate - ha aggiunto Koch rivolgendosi alle fasce di popolazione più giovani, più colpite dal virus - di proteggere gli altri rispettando le regole igieniche, rispettando le limitazioni, evitando le manifestazioni e tenendo le distanze. I giovani possono fare molto per prevenire la diffusione della malattia».

Sulla decisione dell’Italia di chiudere le scuole, Koch ha spiegato di non avere intenzione di criticare la misura e che la situazione in questo paese è talmente critica che probabilmente è stato valutato come provvedimento necessario.

«Il DFAE al momento non è a conoscenza di casi di contagio di persone svizzere fuori dal Paese, o in quarantena», ha poi spiegato Lenz, ricordando che sul sito della Confederazione dedicato al coronavirus vi sono tutti le informazioni rivolte ai viaggiatori.

Zürcher, dal canto suo ha ricordato l’esistenza delle indennità per il lavoro ridotto. «L’obiettivo è di mantenere i posti di lavoro», ha detto. «Per ottenerle devono essere valide i seguenti requisiti: la perdita del lavoro deve essere temporanea. I datori di lavoro devono dimostrare che l’azienda subisce delle perdite a causa del coronavirus. La persona deve aver lavorato almeno 12 mesi. Il lavoro ridotto va preannunciato alle autorità cantonali competenti. Il preavviso è di 10 giorni almeno». Sul sito della SECO, ha detto Zürcher, vi sono i piani dedicati alle aziende in caso di pandemia.

