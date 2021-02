«Il 2020 per il turismo elvetico è stato un anno da dimenticare». Non utilizza giri di parole Martin Nydegger, direttore di Svizzera Turismo, commentando i numeri presentati oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST).

Dopo un pessimo 2020, anche l’anno in corso si prospetta difficile per l’industria del turismo elvetico. A partire dalla stagione invernale, poiché secondo Nydegger, nonostante l’ottima neve e le condizioni meteorologiche fantastiche, c’è ancora molto da fare: «La gente non vuole mangiare il bratwurst sulla neve, ma a tavola», afferma il direttore di Svizzera Turismo nel corso di una conferenza stampa organizzata con l’UST e l’associazione di categoria Hotelleriesuisse.