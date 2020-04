Prioritaria è ora l’assistenza delle persone che per vari motivi non possono o non vogliono tornare in Svizzera, ha comunicato il DFAE. A queste persone e ai cittadini elvetici all’estero viene offerto sostegno e protezione consolare «nei limiti del possibile». Secondo le informazioni delle ambasciate svizzere, vi sono ancora alcune centinaia di persone bloccate all’estero che vorrebbero tornare a casa.