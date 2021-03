Il 52% degli svizzeri sarebbe favorevole alla partecipazione politica di persone straniere, mentre un terzo della popolazione si sente disturbato dalla presenza di persone percepite come diverse. Sono solo alcuni dei dati emersi in un lungo studio, pubblicato oggi, dell’Ufficio federale di statistica (UST). Secondo quest’ultimo, la popolazione che vive in Svizzera si dimostra generalmente aperta.