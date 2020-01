La Svizzera rimane al vertice mondiale nella gestione dei talenti. È quanto emerge da uno studio su 125 Paesi effettuato dalla società di selezione del personale Adecco in occasione del Forum economico mondiale (WEF) di Davos.

Nella classifica del Global Talent Competitiveness Index (GTCI), la Svizzera si piazza per il settimo anno consecutivo al primo posto, si legge in un comunicato odierno di Adecco. Gli Usa salgono dal terzo al secondo posto, scalzando Singapore (ora terzo).

Lo studio individua le tre principali ragioni della leadership elvetica: in primo luogo l’elevata qualità di vita, che consente di mantenere nel Paese lavoratori qualificati. In secondo luogo, il sistema duale di formazione professionale - apprendistato e studio - che garantisce buone opportunità di formazione e perfezionamento, e in terzo luogo, un buon quadro giuridico ed economico.