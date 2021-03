Tradizionalmente gli svizzeri si spostavano volentieri in paesi stranieri, sia per migliorare le loro competenze linguistiche, che per accumulare esperienze in grado di favorire la carriera. Ora la situazione è cambiata: la colpa, in un’ottica più recente, è della crisi del coronavirus, afferma il direttore della filiale elvetica di BCG Daniel Kessler. «Le restrizioni e le incertezze non sono buone condizioni per considerare di lavorare all’estero», afferma l’esperto in dichiarazioni riportate dal quotidiano zurighese.