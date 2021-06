Lo afferma il presidente della Commissione federale per le vaccinazioni Christoph Berger in un’intervista pubblicata oggi dai giornali del gruppo editoriale Tamedia.

In generale - precisa - si può dire che la volontà di vaccinarsi aumenta con l’età. Le persone tra i 20 e i 40 anni sono finite in ospedale meno spesso a causa del Covid-19 rispetto alla popolazione tra i 50 e i 70 anni. E - nota - è quindi giusto che le giovani generazioni la pensino in modo diverso riguardo alla vaccinazione.