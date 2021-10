La pandemia sta avendo un deciso impatto sull’umore della gente in Svizzera: solo il 30% è ancora incondizionatamente ottimista per il futuro, ossia ben un terzo in meno dell’anno scorso. È quanto rileva un sondaggio dell’assicuratore Swiss Life, in base al quale non solo le persone sono generalmente meno ottimiste ma anche più stressate.