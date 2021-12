Uno svizzero di 57 anni ha perso la vita questa mattina, attorno alle 8, in un incidente stradale avvenuto a Phuket, in Thailandia. Lo anticipa la RSI, riprendendo una notizia apparsa su The Phuket News . L’uomo, C.F. di Lostallo (Grigioni), è stato travolto da un furgone mentre viaggiava a bordo della sua moto.

Stando al giornale locale, il conducente 44.enne del furgone avrebbe perso il controllo del mezzo in discesa, a nord di Promthep Cape, sulla strada che costeggia il lago Nai Harn. Il 57.enne svizzero non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto ed è stato travolto. I soccorritori lo hanno trovato gravemente ferito e privo di sensi. È deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.