Il 55% delle persone in Svizzera pensa che la pianificata svolta energetica sia realistica. Il 61%, secondo un sondaggio, si aspetta però un aumento dei costi. Anche se la maggioranza sostiene l’uscita dal nucleare, il 42% teme che senza l’atomo non si possa effettuare la svolta.

In tutto questo va tenuto conto che al momento del sondaggio non erano ancora noti i timori, emersi recentemente, su possibili carenze di energia in Svizzera, si legge in un comunicato odierno dell’istituto Marketagent.com.