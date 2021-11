Swiss sostiene pienamente tutti gli sforzi a livello mondiale per ridurre al minimo la diffusione del coronavirus. In linea con questo impegno, la compagnia aerea ha deciso di mettere in atto la recente decisione delle autorità federali svizzere e, fino a nuovo ordine, trasporterà sui suoi voli dal Sudafrica alla Svizzera solo passeggeri di nazionalità svizzera o del Liechtenstein (o in possesso di un corrispondente permesso di soggiorno svizzero o del Liechtenstein) e che all’arrivo in Svizzera potranno presentare alle autorità di immigrazione un risultato negativo del test COVID valido. Anche l’esercizio di tali voli sarà soggetto all’approvazione del governo svizzero. Lo ha comunicato la stessa compagnia.