In totale, Swiss offrirà 93 destinazioni in Europa. Sulle tratte a lunga percorrenza, la compagnia si concentra principalmente sul Nord America. Aumentata ad esempio a due volte al giorno la frequenza per l’aeroporto JFK di New York, per Boston e per Chicago. Riprendono poi pure i voli per le città indiane Mumbai e Delhi. Le destinazioni intercontinentali sono 26.