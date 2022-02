La compagnia aerea Swiss per il momento continua ad assicurare voli regolari da e per la Russia e ad utilizzare lo spazio aereo russo, ha detto una portavoce della compagnia all’agenzia di stampa Keystone-ATS.

La società madre Lufthansa ha annunciato ieri sera la sospensione di tutti i voli per e dalla Russia e la fine dell’uso dello spazio aereo russo da parte dei suoi velivoli. Lo stesso ha fatto la filiale Austrian Airlines.

La portavoce di Swiss ha aggiunto che la compagnia continua a seguire da vicino lo sviluppo della situazione ed è in contatto con le autorità svizzere e internazionali, nonché con Lufthansa. Attualmente Swiss vola cinque volte alla settimana da Zurigo alla capitale russa Mosca. Da Ginevra ci sono due voli settimanali per Mosca e due per San Pietroburgo.