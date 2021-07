Lufthansa - incluse le controllate Swiss, Austrian, Eurowings e Brussels Airlines - cambia il saluto a bordo e si lascia per sempre alle spalle il classico «Sehr geehrte Damen und Herren», «gentili signore e signori», ritenuto ormai troppo poco neutrale, nel rispetto dei generi.

Anche la traduzione inglese «ladies and gentlemen» apparterrà al passato, secondo quanto ha riferito oggi la «Bild» in un articolo in prima pagina.